شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 105.92 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.03 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع هذا الشهر عند 105.83 بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.06.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.6% مقابل 7.9% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات تقلص التراجع إلى 23.3% مقابل 31.1% في تموز/يوليو.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لمن سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد من بين المرشحين المحتملين لخلافة آبي، سكرتير رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا بالإضافة لوزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا، ويعد سوجا الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقرر عقدها في 14 من أيلول/سبتمبر الجاري.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.05 مليون مقابل نحو 5.89 مليون في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 8.4% مقابل 10.2% في تموز/يوليو، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 9.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 1,371 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,734 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 1,763 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.