شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في سبعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 21 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لتصاعد التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1781، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1777 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1783، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1757.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.05 مليون مقابل نحو 5.89 مليون في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 8.4% مقابل 10.2% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 9.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 1,371 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,734 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 1,763 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.