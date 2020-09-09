شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في سبعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 19 من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له 12 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط توالي تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة للمخاوف من تفشي موجه ثانية من فيروس كورونا وبالأخص مع عدم التوصل بعد للقاح للفيروس التاجي.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.12% لتتداول عند 1,937.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,939.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,943.20$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 93.47 مقارنة بالافتتاحية عند 93.54.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 2.0% مقابل 2.4% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.05 مليون مقابل نحو 5.89 مليون في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 8.4% مقابل 10.2% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 9.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 1,371 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,734 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 1,763 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تدرس فرض قيود جديدة على الواردات الصينية وبالأخص واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانج بغرب الصين على خلفية مزاعم انتهاكات حقوق إنسان داخل الإقليم، كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية قامت بفرض قيود جديدة على التأشيرات الأمريكية تستهدف الصحفيين العالمين لدى مؤسسات ومنظمات أمريكية داخل الصين.

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ويأتي ذلك، ضمن توالي مسلسل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصاديان وأكبر دولتان صناعيتان في العالم وعقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي عن كون هناك إمكانية لفصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين وأن ذلك القرار لن يؤدي لخسائر مالية موسعة، مضيفاً أن منظمة التجارة العالمية أصبحت أفضل بكثير بالنسبة لأمريكا، مع تطرقه لكون الصين تواجه خطر مواجهة الفصل عن أمريكا أو التعرض لتعريفات ضخمة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب آنذاك أن بلاده ستحظر العقود الفيدرالية للشركات التي تستعين بمصادر صينية، وذلك مع أعربه أنه بسبب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في تشرين الثاني/نوفمبر جون بايدن، أغلقت الصين نحو 70 ألف شركة وأن أعضاء الحزب الديمقراطي لا يرغبون في التوصل لاتفاق حيال حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي مع الجمهوريين لكونهم يعرفن أن ذلك في صالح الاقتصاد.

وفي المقابل، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي اتهام وزارة الخارجية الصينية لواشنطون بـ"الهيمنة الصارخة" وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه الأحد الماضي لكون إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس انقاد رئيسة مجلس النواب وزعيمة الأغلبية للحزب الديمقراطي في المجلس نانسي بيلوسي، للمقترح الأخير الذي قدمه الجمهوريين حيال الحزمة التحفيزية المرتقبة، وذلك عقب ساعات من أفادت رئيس مجلس الشيوخ وزعيم الأغلبية للحزب الجهوري في المجلس متش مكونل، بأنه قد يتم تقديم مقترح لحزمة تحفيزية بقيمة 300$ مليار، معربة عن كون مقترح الجمهوريين هزيل للغاية ويهين الشعب الأمريكي.

وبالنظر إلى تطورات التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي ترامب من البيت الأبيض عن كونه ذكر مسبقاً أنه تطوير لقاح للفيروس التاجي مسألة وقت وأنه سيحدث بحلول نهاية العام أو قبل ذلك، مضيفاً أنه قد يتم تطوير اللقاح قبل إجراء الانتخابات الرئيسية الأمريكي والمقرر عقدها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ما يشير إلى أنه قد يتم التوصل إلى لقاح فعال للفيروس القاتل خلال تشيرين الأول/أكتوبر القادم.

ونود الإشارة، لكون تصريحات ترامب جاءت قبل أن نشهد أعلن شركة أستر-زينيكا البريطانية عن تعليق تجربة المرحلة الأخيرة للقاحها التجريبي لكورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وبالأخص عقب رد فعل سلبي خطير مشتبه به لحق بأحد المشاركين في بريطانيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27.2 مليون ولقي 891,031 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت الجمعة عن كونها تعمل على جمع البيانات من أجل التوصل لفكرة مناسبة حيال ما يتم إنتاجه حول لقاح الفيروس التاجي وأنه قد لا يتم التوصل إلى لقاح قبل منتصف العام المقبل، وقد أعربت مسئولة البحوث اللقاحية في المنظمة آنا ماريا الأسبوع الماضي عن تخوفها من أن تؤثر الضغوط في الوقت الراهن لاستخدام لقاح لفيروس كورونا بشكل سريع للغاية واستخدام لقاحات غير جاهزة وغير فعالة.