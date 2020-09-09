شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينتقل للمسار الهابط- تحليل - 9-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون دعم القناة الصاعدة والمستقر عند 125.40 معبرا بذلك عن استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تكبده لخسائر واضحة بانجذابه نحو 124.40. نتوقع بتشكيل الدعم المكسور لمقاومة جديدة وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, استئناف السعر للهجوم السلبي لينجذب بذلك نحو 124.10 و 123.40 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.40 و 124.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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