شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر الدعم الرئيسي-تحليل - 9-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تكبد سعر الزوج بتداولات يوم أمس خسائر كبيرة لنلاحظ وصوله نحو 137.05 ليواجه بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسي والمدعوم بتذبذب المتوسط المتحرك 55 حوله.

يعتمد السيناريو القادم على قوة الدعم الحالي لنتوقع بثباته بدء تشكيله السعر لتداولات صاعدة قد يدفع به ذلك للوصول نحو 138.60 و 139.80, أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار السلبي وليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر والتي قد تبدأ من 135.90 و 134.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.00 و 138.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم