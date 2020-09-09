سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 9-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير المجال الجانبي المؤقت بتذبذبه المتكرر قرب مجور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل حاليا دعم إضافي باستقراره عند 870.00, استئناف المحاولات الصاعدة يتطلب تجميع عزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تجاوزه قريبا للحاجز المستقر عند 980.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 1040.00 و 1105.00 على التوالي.
أي محاولة للهبوط دون المتوسط المتحرك 55 والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد تأجيل السعر للمحاولات الصاعدة وليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابط لنتوقع تكبده بذلك لخسائر مؤقتة بانجذابه نحو 815.00 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 740.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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