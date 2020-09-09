شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 9-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير المجال الجانبي المؤقت بتذبذبه المتكرر قرب مجور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل حاليا دعم إضافي باستقراره عند 870.00, استئناف المحاولات الصاعدة يتطلب تجميع عزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تجاوزه قريبا للحاجز المستقر عند 980.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 1040.00 و 1105.00 على التوالي.

أي محاولة للهبوط دون المتوسط المتحرك 55 والثبات دونه, فإن ذلك سيؤكد تأجيل السعر للمحاولات الصاعدة وليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابط لنتوقع تكبده بذلك لخسائر مؤقتة بانجذابه نحو 815.00 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 740.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد