شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر بجانبية مؤقتة– تحليل -9-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استمرار تشكيله لتداولات جانبية بتذبذبه قرب 3.0000 ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة.

نكرر أهمية انتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليؤكد ذلك ثباته فوق الدعم الرئيسي المتمركز عند 2.9000 وليمحنه ذلك فرصه لاستئناف الهجوم الصاعد والبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية بدأ من 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9700 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد