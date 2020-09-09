شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يقرر دراسة طلب هيئة الاستثمار تأجيل الجمعية العمومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن مجلس إدارته قرر بالأغلبية دراسة طلب الهيئة العامة للاستثمار تأجيل الجمعية العمومية "من الناحية القانونية"، بحسب بيان لبورصة الكويت.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد طلبت إلى بيتك، تأجيل الجمعية العمومية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، بسبب عدم وضوح آلية اختيار الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة.

يأتي الخلاف الجديد بين إدارة بيتك والهيئة العامة للاستثمار، وسط الجدل حول صفقة اندماج بيتك والبنك الأهلي المتحد، والتي اشترط البنك المركزي لإتمامها استيفاء متطلبات جديدة بعد أزمة كورونا.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أعلن في مايو الماضي فسخ عقد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض وسط أنباء عن خلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة، حمد المرزوق، في شأن خطط الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني. وعلى إثر انهاء العقد فإن "بيتك" كلف أحمد الخرجي بمهام الرئيس التنفيذي. وقالت مصادر مطلعة أن الناهض أبدى رأياً معارضاً لصفقة الاستحواذ، وأبلغه كتابياً لجميع أعضاء مجلس الإدارة، بحسب "العربية". Advertisements وكان بيتك قد أعلن عن تأجيل خطة الاستحواذ حتى نهاية العام بسبب أزمة كورونا. وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في وقت سابق، إن قرار تأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، يراعي ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة "كورونا" وتأثيرها على أصول البنكَين، بجانب تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقاً، إن تطلب الأمر. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018. وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.

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