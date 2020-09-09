شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات الأجنبية بالأسهم السعودية تصل لمستوى قياسي خلال 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقتنص المستثمرون الأجانب، الفرص في سوق الأسهم السعودية، ليسجلوا مشتريات صافية بنحو 14.5 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.

وبلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 192.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.14 % من قيمة السوق البالغة 8.98 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال أول ثمانية أشهر بعد إجمالي مشتريات 93.7 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 79.2 مليار ريال.

وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو الماضي مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.

وخلال أول ثمانية أشهر من 2020 تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.8%، لينهي أغسطس عند 7983.8 نقطة، مقابل 8346.6 نقطة بنهاية عام 2019.