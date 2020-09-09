شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الشركة السعودية للكهرباء المدرجة بسوق الأسهم السعودية، والمنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1%، إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي قريبا.

ويأتي الإصدار المحتمل وسط موجة من مبيعات الديون في الخليج، بما في ذلك سندات على شريحتين بقيمة مليار دولار باعتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية الحكومية ولدى الشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط

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وفي الشهر الماضي، قالت السعودية للكهرباء، إنها وقعت اتفاقية للحصول على قرض إسلامي مشترك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.

وتستهدف الشركة من الاتفاقية تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، علماً بأنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مُتكبدة 869 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 789 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى نحو آحر، ارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.