شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى يبدأ من 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 9-9-2020 استقرارا حيث سجل وسجل البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها ، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها ، ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

وفى نفس السياق تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرارا على مدار الأيام الماضية.