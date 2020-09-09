شكرا لقرائتكم خبر عن باتا تطور نفسها وتفتتح 6 أفرع جديدة بـ 5.3 مليون جنيه العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة باتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة بصدد تطوير وافتتاح 6 أفرع جديدة خلال العام المالي الجاري بتكلفة تصل نحو 5.3 مليون جنيه في إطار التطوير الشامل للفروع، لتنشيط مبيعات الشركة وتواجد منتجها في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الشركة، إنه خلال الشهر الجاري سيتم افتتاح فرع الشركة في منطقة أبو قير بالجهود الذاتية ، و بتكلفة 350 ألف جنيه وهو الفرع الثاني الذي يتم تطويره في المنظومة الجديدة بعدها فرع الزيتون في القاهرة وهو الأهم للشركة .

و‏أوضح رئيس مجلس إدارة شركة باتا، إنه فيما يتعلق بنقل الشركة إلى الإسماعيلية وشراء مصنع أحذية هناك أن دراسة جدوى تقوم بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتقييم المصنع الجديد ودراسة القوائم المالية للمصنع و انعكاس شراء المصنع والاندماج فيه على الشركة مستقبلا.

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وتأسست شركة "باتا للأحذية" عام 1894 فى قرية زلين فى جنوب جمهورية التشيك، من قبل الأخوة توماس وأنطونين وآنا باتا، وهى العائلة التى تعمل فى صناعة الأحذية لأكثر من 3 قرون، إلا أن طريقة تأسيس وعمل الشركة فى ذلك الوقت كانت طريقة حديثة وغير معتادة فى ذلك الوقت، كما عرفت الشركة بصناعة الأحذية رخيصة الثمن بجودة عالية، وتحديدا الأحذية المصنوعة من القماش وأحذية العمال.