شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.9192، ويجد صعوبة في تخطي هذا المستوى حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي تدعم فرص تحقيق الاختراق المطلوب ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 0.9305.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9110 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد