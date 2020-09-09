شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً واضحاً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة واستقر دونه، مما يقود السعر لبدء تصحيح هابط للارتفاع الذي بدأ من مناطق 0.5509، في طريقه للتوجه نحو مستوى 0.6964 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7320.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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