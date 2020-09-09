شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الممتد 40.00 بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم أمس، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليكسر هذا المستوى ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 37.40 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 40.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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