النفط يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 09-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط بعد أن نجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 36.08، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 36.35 سيفعّل التأثير السلبي للنموذج المذكور ويدفع السعر لكسر مستوى 36.08 وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 34.33.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 37.50 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.33 والمقاومة 37.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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