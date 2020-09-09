شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة يوم أمس وأجرى محاولة لكسر حاجز 26.00، لكنه عاد لاختبار مستوى 26.90، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تستهدف اختبار مستوى 25.06 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 26.90 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط