شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب مقاومة قوية عند الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليرتد هبوطاً من هناك، في طريقه لتقديم تداولات سلبية جديدة متوقعة خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1901.80 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب إشارة التقاطع السلبي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1934.86 ثم 1942.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1945.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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