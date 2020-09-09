الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 09-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي ليخترق مستويات مقاومة القنوات الهابطة التي تظهر بالصورة واستقر فوق حاجز 1.3200، حيث أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالصورة، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي نتوقع أن تصل إلى 1.3362.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الارتفاع المتوقع سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.3130 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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