شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 106.44، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 105.20 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 106.44.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 106.44

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط