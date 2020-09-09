شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3000 وكسره ليستقر دونه، فاتحاً الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1.2705 الذي يمثّل محطتنا التصحيحية التالية.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3000 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2860 والمقاومة 1.3020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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