شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً لمستوى 1.1785 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مؤكداً بدء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من 1.0775 وصولاً إلى 1.2011، مع الإشارة إلى أن المستوى التصحيحي الأول يتواجد عند 1.1720، والذي يمثل كسره مفتاح التوجه نحو المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.1540.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1825 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1825

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط