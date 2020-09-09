شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 65٫20فلس، الا انه أنهى الجلسة منخفضا عند مستوى 58٫30 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 63 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57 بينما مستوى المقاومة هو 60 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط