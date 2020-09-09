خليج ب (GBK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 09-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند مستوى 211 فلس امس الثلاثاء، في ظل استمرار ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 215 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 200 فلس كمستوى أول ثم 190 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 210 بينما مستوى المقاومة هو 212 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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