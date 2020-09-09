شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 58٫80 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 53 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.6 بينما مستوى المقاومة هو 61.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط