القرين (ALQURAIN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 09-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 275 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 260 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 285 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 274.0 بينما مستوى المقاومة هو 277.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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