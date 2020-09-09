كويتية (KINV) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 118 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 114 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 116 بينما مستوى المقاومة هو 119 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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