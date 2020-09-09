شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 26٫50 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 30 فلس كمستوى أول ثم 32 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26 بينما مستوى المقاومة هو 29 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد