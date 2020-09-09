شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوة البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫23 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 1٫20 ريال فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1٫11 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط