شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2٫609 ريال، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 2٫40 ريال كمستوى أول ثم 2٫15 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.54 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط