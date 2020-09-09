شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 3٫94 ريال، في ظل تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.90 وبين مستوى المقاومة هو 3.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط