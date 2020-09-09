شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 2٫311 ريال وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى التداولين، كما نلاحظ اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه انخفاضا لمستوى الدعم 2٫18 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫38 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.29 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط