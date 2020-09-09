شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تراجعات تفوق الواحد بالمائة لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي استكملت مسيرات التراجعات الموسعة التي انطلقت في وقت سابق من الأسبوع الماضي بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا وسط قلق المستثمرين من توالي تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين وتصاعد التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة للمخاوف من تفشي موجه ثانية من فيروس كورونا وبالأخص مع عدم التوصل بعد للقاح للفيروس التاجي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التصنيع والتي أوضحت تراجعاً 11.9% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الأول الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 12.1% مقابل 0.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية تقلص التراجع إلى ما قيمته 26.0 مقابل 41.8 في آب/أغسطس.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.6% مقابل 7.9% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.2%، ويترقب المستثمرين حالياً من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً لصدور القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات لشهر حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.7% في تموز/يوليو، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 2.0% مقابل 2.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تدرس فرض قيود جديدة على الواردات الصينية وبالأخص واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانج بغرب الصين على خلفية مزاعم انتهاكات حقوق إنسان داخل الإقليم، كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية قامت بفرض قيود جديدة على التأشيرات الأمريكية تستهدف الصحفيين العالمين لدى مؤسسات ومنظمات أمريكية داخل الصين.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعلن شركة أستر-زينيكا البريطانية أنها قامت بتعليق تجربة المرحلة الأخيرة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك عقب رد فعل سلبي خطير مشتبه به لحق بأحد المشاركين المملكة المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 27.2 مليون ولقي 891,031 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.60% ليخسر 25.89 نقطة ويصل إلى المستوى 1,595.00، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.57% ليخسر هو الأخر 365.16 نقطة ويصل إلى المستوى 22,908.97.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.03% ليخسر 95.09 نقطة ويصل إلى المستوى 4,599.30، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.61% ليخسر هو الأخر 53.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,263.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.28% ليخسر 314.16 نقطة ويصل إلى المستوى 24,310.18، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.91% ليخسر هو الأخر 21.77 نقطة ويصل إلى المستوى 2,380.14.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.37% ليخسر 162.91 نقطة ويصل إلى المستوى 11,732.72، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 2.61% ليخسر هو الأخر 156.94 نقطة ويصل إلى المستوى 5,850.90.