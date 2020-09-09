شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 5804 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا بشكل طفيف عند مستوى 5815 نقطة، بالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,801 وبين مستوى المقاومة هو 5,853 نقطة