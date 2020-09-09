شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 9760 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم الهام عند 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,734 وبين مستوى المقاومة هو 9,788 نقطة