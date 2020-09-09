شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى بالسوق اليوم.. السجق 110 و الكبدة 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 9-9-2020 مستقرة لجميع الأصناف ، مشيرة الى أن السوق يشهد زيادة في المعروض بفضل طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمنافذ التوزيع المختلفة .

وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو، واللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، والبرجر البلدى سجل 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .

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وكان طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أكد أن مشروع البتلو الذى تنفذه الدولة المصرية يحافظ على الثروة الحيوانية، حيث يعطى مزيد من اللحوم الحمراء، وبالتالى يزيد من الإنتاج الحيوانى في مصر، وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه خلال مشروع البتلو تم تمويل 183 ألفا من رأس ماشية بقيمة التمويل 2 مليار و624 مليون جنيه، موضحا أن هذا يؤكد نجاح المشروع، لافتا إلى أنه خلال عام 2020 تم التمويل بمليار و700 مليون، موضحا أن كثيرا من الذين استفادوا من مشروع البتلو استفادوا من القرض الذى توفره الدولة لهم.