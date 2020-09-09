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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التصنيع في نيوزيلندا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التصنيع للربع الثاني والتي أوضحت تراجعاً 11.9% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التصنيع اتساع التراجع إلى 12.1% مقابل 0.4% والتي عدلت من 1.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول.
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