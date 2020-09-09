شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمانة للتأمين (8310) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 0.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في إحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 14.16، ليستهدف مستوى المقاومة 15.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.80.