شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات كهربية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صناعات كهربية (1303) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 17.50، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.94% بما يعادل 1.74 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 17.50، ليستهدف مستوى المقاومة 21.33.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 21.33.