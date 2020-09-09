شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تبوك الزراعية (6040) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 5.20% بما يعادل 1.35 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 26.20، ليستهدف مستوى المقاومة 30.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.20 ومستوى المقاومة 30.00.