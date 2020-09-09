شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، ليهاجم مستوى المقاومة 15.31، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.18% بما يعادل 0.32 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.31، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.30 ومستوى المقاومة 16.00.