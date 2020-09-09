شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم تهامة للإعلان (4070) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 44.80، ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه المبكرة، ويغلق على ارتفاع جديد بلغت نسبته 0.60% بما يعادل 0.25 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 40.47، ليستهدف مستوى المقاومة 50.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.47 ومستوى المقاومة 47.80.