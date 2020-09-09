شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 09-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التأمين العربية (8160) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 15.42، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.16 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.42، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.70 مستوى المقاومة 16.00.