شكرا لقرائتكم خبر عن "رواد 2030" يضع 3 دروس للمقبلين على دخول عالم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، تقديم النصائح والمعلومات والبيانات التي تعمل على تحفيز الشباب لخوض مشروعات ريادة الأعمال وخوض التجربة .

ونشر المشروع عدة نقاط تهدف الى يجب ان يضعها رائد الاعمال في الاعتبار كدروس هامة يجب ان تكون أساسا في عمله وهى:

1 – وضع استراتيجية أو خطة أولا



ضع استراتيجية

يجب ألا ينخرط رائد الأعمال في العمل داخل المشروع دون تخطيط فالاستراتيجية التي يتبعها يمكنها أن ترسم الطريق الصحيح لجنى الأرباح، ولا يجب أن يبدأ المشروع حتى يقاس نسب النجاح .

2 – لا تيأس أبدا



لا تيأس أبدا

إذا لم تنجح حاول مرة أخرى وابحث عن طرق جديدة للنجاح ودائما يجب أن تكون واثقا فما يقوم به مهما مر الوقت .

3 – تعرف على نقاط ضعفك

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تعرف على نقاط ضعفك

يجب تقييم رائد الأعمال لنفسه من خلال الصراحة مع النفس، حيث أنها تمثل الوسيلة الوحيدة للتطوير والمضى في الأعمال بثبات، ويجب أن يتم توظيف العاملين بحسب المهارات التي يحتاجها المشروع للنجاح.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030 ، أطلقت حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بجامعة بنها، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعة ،وذلك بحضور غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسامح محمد- مدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة، ووائل عبدالكريم - متخصص فى ريادة الأعمال، ومحمد صقر-رائد اعمال، وذلك بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحملة تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفى إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم فى تحفيز الطلاب على خلق وظائفهم بأنفسهم والقيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.