شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات شعبة البصريات بالقاهرة 1 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالجيزة، يوم 1 أكتوبر المقبل إجراء انتخابات الشعبة وذلك بعد تأجيلها بسبب أزمة كورونا.

وقال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة، أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر على مسرح الغرفة في تمام الساعة الخامسة عصرا، موضحا: أنه من المقرر أن يتم اختيار او انتخاب 21 مرشحا لشغل المقاعد داخل مجلس الشعبة .

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وأضاف المغربى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد المرشحين في الانتخابات الحالية وصل لـ 29 مرشح ، وفور أول اجتماع للمجلس الجديد سيتم اختيار رئيس الشعبة من قبل الأعضاء المنتخبين، مشيرا إلى أن اخر موعد لسداد الاشتراكات للأعضاء من اجل السماح لهم بالتصويت سيكون يوم الخميس المقبل .

والجدير بالذكر أن باب الترشح تم فتحه في نهاية العام الماضى وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في شهر يناير الماضى، وتم تأجيلها بسبب الظروف الاستثنائية بسبب أزمة كورونا .