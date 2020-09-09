أبوظبي تحتضن أول مركز إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية

أعلنت twofour54 أبوظبي عن إبرام شراكة بارزة تمتد ل10 سنوات مع شركة «يونيتي تكنولوجيز»، المنصّة العالمية المتخصصة لتطوير وتشغيل المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد (RT3D)، لتأسيس مركز للتميّز سيشكل انطلاقة نحو تعزيز صناعة تطوير الألعاب في المنطقة، مع توفير دعم غير مسبوق للطلاب والكوادر المحترفة والشركات صغيرة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان لتأسيس مركز عصري تتوافر به الأدوات والمقومات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة والطلاب المحليين من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق مزيد من النجاحات والتطوّر في مجال الألعاب الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة التدريبية بجانب حزمة دعم مخصصة تستهدف تمكين مطوري الألعاب.





مركز رائد لصناعة الألعاب



وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي: تؤكد هذه الشراكة المبرمة مع «يونيتي تكنولوجيز» قيمنا ورؤيتنا المشتركة الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة. ونحن فخورون بتعاوننا مع «يونيتي تكنولوجيز»، التي تُعدّ واحدة من كبرى الشركات الأكثر ابتكاراً وشهرةً في صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعتبر ضمن قادة الابتكار التكنولوجي. ويسعدني أن أنضم إلى قيادة أبوظبي للترحيب بإنشاء يونيتي لمقرها الإقليمي في العاصمة الإماراتية، والذي سيكون نقطة انطلاق لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستواصل مساعيها من أجل تسريع مسيرة نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في الإمارة، بجانب توفير كل ما يلزم مطوري الألعاب، ويضمن تكليل جهودهم بالنجاح.

سيمثل مركز التميّز منصّة لشركات تطوير الألعاب بكافة أحجامها، بدايةً من الشركات الناشئة، ووصولاً إلى الشركات الكبرى، حيث ستتاح لها فرصة الاستفادة من خدمات الدعم الفني والتجاري المقدمة من شركة «يونيتي تكنولوجيز». وبجانب ما يقدمه من خدمات تطوير الألعاب الإلكترونية وحلول دعم تطوير الأعمال والتدريب الأكاديمي، سيكون مركز التميّز بمثابة منصّة أكاديمية في دولة الإمارات توفر برامج تدريبية، وتدعم ريادة الأعمال، من أجل صقل مهارات المواهب، وخلق مسارات مهنية جديدة.





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دعم المطورين



وقال ديف رودس، نائب أول للرئيس، والمدير العام لشركة «يونيتي تكنولوجيز»: تأتي شراكتنا مع twofour54 لدعم نمو صناعة الألعاب في أبوظبي، كخطوة طبيعية تتناسب مع مبدئنا المتمثل في تمكين النجاح. وستقوم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكة بدورٍ محوري في توسّع نطاق ما تقدمه الإمارة في صناعة الألعاب، بدايةً من البرامج التدريبية الأكاديمية العملية، مروراً بتطوير الأعمال، ووصولاً إلى دعم مطوري الألعاب الإلكترونية. والأكثر أهمية من ذلك كله هو التأثير الإيجابي الملموس على المدى الطويل، حيث ستُسهم مساعينا وجهودنا بتوفير فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص المحلي، كما ستصقل مهارات الكفاءات لاغتنام الفرص المتاحة.





منحى جديد في الصناعة



من جانبه، علق جيمس هارت، مدير إدارة تطوير الألعاب الإلكترونية والاستراتيجية في twofour54: إن انضمام «يونيتي تكنولوجيز» إلى مجتمع twofour54 يُعدّ إيذاناً بصياغة منحى جديد في الصناعة، ولا شك أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون بمثابة ركيزة أساسية لضمان تطوير مجالات صناعة الألعاب الإلكترونية المحلية، من خلال صقل مهارات الكوادر، وتوفير الدعم الفني لتطوير الألعاب. وسيمنح ذلك شركات تطوير الألعاب في أبوظبي ميزات تنافسية لطالما تطلعت إليها لتحقيق مزيد من النجاح في هذا القطاع المتنامي. وسيضمن البرنامج الأكاديمي المقدم من «يونيتي تكنولوجيز» إعداد واعتماد كوادر مميّزة ومدرّبة بشكل مستمر، لتلبية الطلب المتزايد المدفوع ببرنامج الدعم المكرّس من إمارة أبوظبي لتطوير الألعاب الإلكترونية.