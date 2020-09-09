«إيبور» لأجل 3 أشهر دون 0.5%

واصل سعر الإيبور، وهو سعر الإقراض بين بنوك الإمارات، تراجعه المستمر منذ بداية العام في شهر سبتمبر/أيلول الحالي، لينخفض سعر الإيبور على التمويل لأجل 3 أشهر بحوالي 24% إلى 0.473% مقابل 0.6196% في بداية أغسطس/آب الماضي. وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي أن سعر الإيبور لأجل 3 أشهر تراجع منذ بداية العام بحوالي 78%.

وتراجع سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات على القروض لأجل 6 أشهر بحوالي 7% إلى 0.6706% في تعاملات سبتمبر، بحسب تاريخ يوم أمس الاثنين، وذلك مقابل 0.7231% في بداية أغسطس 2020.

وقال خبراء، إن هذا التراجع من المفترض أن ينعكس إيجاباً على تسعير الفائدة التي تعرضها البنوك على العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، ما يسهم في تعزيز حركة السيولة في الأسواق.

ووفقاً لبيانات المركزي تراجع سعر الإيبور على القروض لأجل عام في سبتمبر بحوالي 21% إلى 0.83% مقابل 1.04% في بداية أغسطس الماضي.

وبالنسبة لسعر الإيبور على القروض لأجل شهر، فتراجع بحوالي 4.6% إلى 0.283%، ولأجل أسبوع تراجع بحوالي 9% إلى 0.167%.

أما سعر الإيبور على القروض لأجل ليلة واحدة فارتفع بحوالي 25% مقابل مستواه في بداية الشهر الماضي، ليصل في بداية سبتمبر الجاري إلى 0.15%.

وكان سعر الإيبور شهد تراجعاً لافتاً في الربع الأول بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المركزي الأمريكي، بخفض الفائدة في أول مارس/آذار الماضي، بحوالي نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ يوم 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25% مؤكداً أنه يعتزم الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة هذه، حتى يتأكد ويطمئن تماماً إلى عودة التوظف والتضخم للنمو مجدداً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الاقتصاد الأمريكي ودخوله بالفعل مرحلة الركود نتيجة تفشي فيروس «كوفيد - 19»، وما تبعه من تدابير حظر وإغلاق للحد من انتشار المرض.

وقام مصرف الإمارات المركزي بدوره بخفض الفائدة بخطوات موازية بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي. ويتحدد سعر الإيبور على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها بالاشتراك مع مصرف الإمارات المركزي لجنة تحديد أسعار الفائدة بين المصارف.