شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد جنوب إفريقيا ينكمش 51% في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن اقتصاد جنوب إفريقيا انكمش 51.0% في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع الربع الأول، وهو رابع انكماش فصلي على التوالي.

وهبط الناتج المحلي الإجمالي 17.1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/ حزيران، وهو ما يعكس تأثير إجراءات العزل العام التي فرضتها البلاد لاحتواء فيروس كورونا. (رويترز)

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