البيت الأبيض متفائل بإقرار خطة تحفيز جديدة لمواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب كبير موظفي البيت الابيض مارك ميدوز الثلاثاء عن تفاؤله بإمكان توصل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الى اتفاق بشأن مشروع قانون جديد للمساعدات الطارئة للمتضررين من كوفيد-19 قبل انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ميدوز لـ «فوكس نيوز بيزنس» إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال عند رأيه بمعارضة تقديم مساعدات كبيرة للولايات والحكومات المحلية، وهو ما تسعى اليه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في إطار المساعدة في التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.

وأضاف ميدوز «أنا متفائل اليوم ربما أكثر من أي وقت»، متابعاً «أستطيع القول إن الأمور التي نتفق عليها أكثر من الأمور الخلافية، وأظن أن الوقت حان لنضع السياسة جانباً ونقر الخطة التحفيزية».

ويواجه أكبر اقتصاد في العالم أسوأ تفش لوباء كوفيد-19، بحيث بلغت الوفيات نحو 190 ألف شخص.

وبعد انتهاء مفاعيل قانون «كيرز» الذي قدم مساعدات وإعانات بطالة بنحو 2,2 تريليون دولار، بحلول نهاية شهر تموز/يوليو، أعلن اقتصاديون ومسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الحاجة الى مزيد من المساعدات الحكومية للعائلات الأمريكية كي تتمكن من مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا التي أطاحت عشرات ملايين الوظائف.

وفي حين تراجع معدل البطالة في آب/ أغسطس الى 8,4%، أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي تباطؤاً في استعادة الوظائف والتعافي العام مع استمرار انتشار الفيروس.

وفي أيار/ مايو، قادت بيلوسي مجلس النواب للموافقة على خطة تحفيز بقيمة 3 تريليونات دولار، إلا أن مشروع القانون تعثر في مجلس الشيوخ، ووصلت أسابيع من المفاوضات بين القيادة الديمقراطية والبيت الأبيض الى طريق مسدود، خصوصاً في ما يتعلق بمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية لمنع موجة ضخمة من عمليات تسريح العمال والموظفين.

ووصف ميدوز هذه القضية بأنها «حجر العثرة» الرئيسي في المحادثات، قائلا إن نحو تريليون دولار طالبت بها بيلوسي «غير مدعّمة بالحقائق».

ولفت ميدوز الى أن الإدارة تهدف بدلاً من ذلك الى توفير «مساعدة تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها»، وهناك «دعم» لنوع من التسوية، وأضاف «أنا متفائل بأنه في الأسبوعين المقبلين سيبدأ الضغط بالتأثير في أعضاء الكونغرس». (أ ف ب)