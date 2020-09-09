بوينج تعترف بـ «مشكلات» تؤخّر تسليم «دريم لاينر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «بوينج» الأمريكية، إن عمليات التفتيش الناجمة عن مشكلات إنتاج طائراتها «787 دريم لاينر»، تتسبب في بطء عمليات تسليم الطائرات عريضة الجسم، ما يزيد من المشاكل التي تواجهها الشركة.

وأضافت الشركة أن المشكلات التي عثرت عليها في بعض الطائرات تتعلق بجسم الطائرة، بسبب التباعد غير المناسب، وكذلك بجنيح التوازن الأفقي في مؤخرة الطائرة.

من جانبها قالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها تحقق في هذه القضايا، وأضافت الإدارة في بيان: «تواصل الهيئة التعامل مع بوينج، ولا يزال من السابق لأوانه التكهن بطبيعة أو مدى أي توجيهات مقترحة تتعلق بصلاحية الطائرة دريم لاينر للطيران،قد تنشأ عن تحقيق الهيئة».

وكانت بوينج قد أعلنت في نهاية أغسطس، إن لديها 526 طلبية على طائرات 787 دريملاينر ذات الممر المزدوج.

وقالت الشركة في بيان: «إن فحص طائرات 787 المكتملة يستغرق وقتاً لأننا نجريه بدقة للتأكد من خلوها من المشكلات، ولتلبية جميع المواصفات الهندسية قبل التسليم. ونتوقع أن تؤثر عمليات التفتيش هذه في عمليات التسليم على المدى القريب».

وهذه المشكلات هي الأحدث التي تواجهها بوينج بعد الذي تعرضت له طائرة 737 ماكس، التي لا تزال معلقة على الأرض في أعقاب حادثين مميتين وأزمة فيروس كورونا، ما أضر بالطلب على طائرات جديدة وأدى إلى خفض آلاف الوظائف.

وأعلنت الشركة أمس عن إلغاء 20 طلبية في أغسطس و8 طلبات جديدة هذا الشهر، وهو الشهر السابع على التوالي الذي سجلت فيه الشركة عمليات إلغاء طلبات.